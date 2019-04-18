Киев, 18 апреля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Партия «Слуга народа», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, не будет создавать коалицию с «Блоком Петра Порошенко» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». Об этом Зеленский рассказал 17 апреля в интервью «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

После парламентских выборов в Верховную раду, которые состоятся в конце октября 2019 года, партия Зеленского однозначно не будет вступать в коалицию с партией действующего президента Украины Петра Порошенко.

Зеленский также не намерен объединяться с партией бывшего регионала Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам, партию «Слуга народа» готовы поддержать около 25% избирателей. «Оппозиционная платформа — За жизнь!» набирает более 15% голосов, а Блок Петра Порошенко — около 14%.

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