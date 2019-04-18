Вашингтон, 18 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Представители компании Facebook признали, что могли непреднамеренно завладеть контактами пользователей в электронной почте. Речь может идти о 1,5 млн пользователей, сообщает интернет-портал Axios.

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В администрации Facebook подтвердили, что в ряде случаев контакты из электронной почты могли попасть в соцсеть при создании новой учетной записи. Это происходило с мая 2016 года.

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По оценкам компании, ошибка могла затронуть до 1,5 млн человек. Данные о контактах не попали в третьи руки, а были удалены. Проблема была исправлена, а людей, чьи контакты попали в соцсеть, уведомили об этом, добавили в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили персональные данные сотен миллионов пользователей Facebook в открытом доступе. Эта информация хранится на серверах облачного сервиса компании Amazon.

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