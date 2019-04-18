Тюмень, 18 апреля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. В Тюменской области вступило в силу решение суда, по которому дольщик выиграл у застройщика неустойку за просрочку передачи квартиры в собственность. С ответчика в пользу истца взысканы деньги за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в размере 40 тыс. рублей и штраф 15 тыс. рублей, а также расходы на адвоката и пошлину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Голышмановского районного суда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

В решении сообщается, что дольщик обратился с иском в суд к АО «Сибстройсервис» о взыскании суммы неустойки за нарушение срока передачи квартиры в размере 93, 5 тыс. рублей и наложении штрафа в 50% размере, в связи с неудовлетворением застройщиком требований в добровольном порядке.

Договор между сторонами был заключён в сентябре 2016 года на передачу построенной квартиры в конце 2017 года. Фактически же застройщик ввёл в эксплуатацию дом в октябре 2018 года. Тогда же дольщик получил ключи.

Исковые требования в итоге были удовлетворены судом частично, так как дольщик не понёс в результате задержки имущественных потерь, а застройщик задержал ввод дома в эксплуатацию по объективным причинам. Суд наложил взыскание с ответчика на сумму более 60 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу, в апелляционном порядке не обжаловалось.