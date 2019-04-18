Оренбург, 18 апреля, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Критерием оценки качества работы правительства должны быть доходы граждан, а за бедность людей нужно предусматривать персональную ответственность чиновников разного уровня. Такое мнение выразил депутат Сергей Катасонов (ЛДПР), который представляет интересы Оренбуржья в нижней палате парламента.

Бедность

«Главным критерием оценки качества работы правительства и реализации национальных проектов должны быть рост реальных доходов граждан и улучшение качества их жизни! И если этого не будет происходить, то все — от министров до руководителей на местах — должны нести за это персональную ответственность!» — отметил парламентарий на своей странице в соцсети.

По словам Катасонова, реакция депутатов на ежегодный отчет правительства показала, что сегодня у депутатского корпуса больше конкретных предложений по совершенствованию проводимой в стране политики, а не абстрактных вопросов.

«Понятно, что, согласно отчету, сегодня в стране все развивается: бедных становится меньше, количество медицинских учреждений увеличивается, поддержка семей увеличивается и т. д. Но, приезжая в Оренбургскую область (да и в другие регионы), мы видим, что реальные доходы граждан падают, медицинские учреждения на селе закрываются, и в целом качество жизни людей с каждым годом ухудшается», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчётом о деятельности российского правительства в 2018 году. Премьер-министр отметил, что в России проживают почти 19 миллионов бедных.

«Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны», — сказал глава правительства.