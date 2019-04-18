Москва, 18 апреля, 2019, 06:34 — ИА Регнум. Соединенные Штаты пойдут на любые, даже крайние меры вроде ядерной войны для уничтожения России, если у них будут гарантии, что не устраивающего их ответа не будет, заявил политолог Евгений Сатановский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Ядерный взрыв

"Ограниченная ядерная война — нормальная ситуация. Если надо будет — будет, исходя из эксперимента. Вот эти смешные пугалки «из ядерной войны не может быть победителей» — если в это веришь — молодец, а если твой противник не верит? …Если есть идея, что это всё произойдет не на территории Соединенных Штатов — ради бога, почему бы эксперимент не провести», — описал логику американской элиты Сатановский.

По его словам, единственный способ предотвратить эту катастрофу — это даже не разговоры о миллионах жертвах среди мирного населения США — это никого в американской элите не интересует. Её могут остановить только гарантии того, что в случае ядерного конфликта никто из американской элиты не уцелеет, где бы этот конфликт ни происходил.