Казань, 18 апреля, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Госсовет Татарии 22 апреля 2019 года в первом чтении рассмотрит инициативу кабинета министров региона о внесении изменений в закон «О наделении органов местного самоуправления в Республике Татарстан полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», которые призваны оптимизировать структуры органов ЗАГС республики «в целях обеспечения эффективного расходования государственных средств». Полномочия решено прекратить в 21 сельском поселении и предоставить городу Иннополису, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich ЗАГС

Напомним, республиканским законом с 1 января 2006 года реализованы положения ФЗ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» и полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния были делегированы органам местного самоуправления. Данные полномочия в Татарии на сегодня осуществляют органы ЗАГС исполкомов Казани и Набережных Челнов, 43 муниципальных районов, исполнительные комитеты 62 городских и сельских поселений.

«Однако, как показал анализ реализации данных полномочий исполнительными комитетами сельских поселений в Республике Татарстан по итогам 2017−2018 годов, 21 сельское поселение из 62 по-прежнему не осуществляют регистрирующих действий. Так, например, в 2018 году в отношении жителей Норминского сельского поселения Балтасинского муниципального района составлено 36 актов о рождении и 31 акт о смерти, в отношении жителей Большесардекского сельского поселения Кукморского муниципального района составлено 35 актов о рождении и 35 о смерти. Все из них составлены районными отделами ЗАГС соответствующих муниципальных районов», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в муниципальном образовании «город Иннополис» Верхнеуслонского муниципального района, наоборот, услуга востребована, так как здесь расположен университет и особая экономическая зона, где ежедневно находятся свыше 4 тыс. человек, заселены 1 206 квартир в 19 многоквартирных домах.

Авторы законопроекта отметили, что с учётом «отсутствия регистрирующих действий в уполномоченных на государственную регистрацию актов гражданского состояния сельских поселениях и в целях обеспечения эффективного расходования государственных средств и дальнейшей оптимизации структуры органов ЗАГС» предлагается уменьшить количество сельских поселений на 21, и включить в перечень муниципальное образование «город Иннополис». Таким образом, осуществлять полномочия вместо 62 муниципальных образованиях будут в 42.