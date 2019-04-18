Москва, 18 апреля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов на юге Москвы задержали бездомного мужчину, который проник в здание местной школы, чтобы согреться, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

Бездомный

Сообщается, что инцидент произошел утром 16 апреля в школе № 978 на Варшавском шоссе. Полицейские задержали бездомного 49-летнего мужчину, который проник в здание школы через окно на первом этаже. Свой поступок он объяснил желанием согреться. Задержанного доставили в полицейский отдел, ведется разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля двое бездомных в Сергиево-Посадском районе получили смертельные ожоги, пытаясь согреться с помощью костра. Сообщалось, что бездомные развели костер в колодце теплотрассы и получили ожоги, от которых скончались.