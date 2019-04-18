Вашингтон, 18 апреля, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Обсуждение с юристами американской администрации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» ведется минюстом Штатов, пишет The New York Times.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

Проводится обсуждение в рамках подготовки доклада к публикации в полной версии, которая, однако, выйдет в свет в отредактированном виде. Юристы Белого дома и минюста только за последние дни встречались несколько раз.

Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что полная версия доклада выйдет 18 апреля. При этом советники американского президента заявляют, что так и не введены в курс обо всех нюансах сделанных командой Мюллера выводов.

Также отмечается, что в команде президента Штатов Дональда Трампа есть те, кого беспокоит предстоящее обнародование доклада — из-за того, что там могут быть прописаны данные ими команде Мюллера показания. Есть подозрение, пишет издание, что когда доклад будет обнародован, Трамп, узнав, что говорили о нём советники, может наказать их.

Напомним, в общих чертах доклад Мюллера был опубликован в конце марта. Несмотря на трехлетнее расследование, доказательств влияния вмешательства России в избрание Трампа в Соединенных Штатах не представлено.

Читайте также: Трамп — о передаче в конгресс доклада Мюллера: Мне скрывать нечего