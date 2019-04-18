Якутск, 18 апреля, 2019, 05:19 — ИА Регнум. В аэропорту Якутска утром 18 апреля обнаружили никому не принадлежащую подозрительную сумку. Из опасений, что там может оказаться взрывное устройство, персонал и пассажиры терминала были эвакуированы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумка

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По информации телеканала Якутия 24, подозрительную сумку нашла кинологическая служба. Аэропорт закрывался на 1,5 часа, взрывное устройство не было обнаружено. Сотрудники МВД и Росгвардии не только ограничили доступ к зданию, но и перекрыли подъездные пути к аэропорту.

К обычному режиму работы аэропорт вернулся в 9:37 по местному времени (3:37 мск). В аэропорту сообщают, что расписание полётов соблюдается, однако на сайте аэропорта указано, что три вылета (в Москву, Оленёк и Усть-Куйгу) задержаны до 11:20 местного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз пассажиров аэропорта эвакуировали 12 марта. Тогда поступило сообщение о том, что в терминале заложено взрывное устройство, но его не нашли.