Вашингтон, 18 апреля, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Министр энергетики США Рик Перри собирается уйти в отставку, однако его решение не окончательно, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Gage Skidmore Рик Перри

Источник сообщил, что Перри уже готовится уйти в отставку с поста министра энергетики Соединенных Штатов. Однако представитель ведомства Шэйлин Хайнс подвергла эту информацию сомнению:

«Неправда, что Перри в ближайшее время покинет администрацию. Он счастлив работать с президентом Трампом и возглавлять министерство энергетики».

Ранее о скорой отставке Перри заявило агентство Bloomberg. Его источник заявил, что Перри готовится уйти в остановку в ближайшие недели и не намерен работать дальше с администрацией президента США Дональда Трампа.