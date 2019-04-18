РФ получила «предупреждение» от США и прогнозы по выборам: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- США ввели санкции против Венесуэлы;
- Степанакерт не разделяет оптимизма России;
- Литва планирует ограничить приезд украинских гастарбайтеров;
- ВЦИОМ рассказал, как в регионах готовы голосовать на выборах;
- Медведев заявил, что объединение Волковского и Александринского театров приостановлено.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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