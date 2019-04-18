Киев, 18 апреля, 2019, 05:05 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко разрушил в стране «всё, что мог», заявила Александра Кужель, депутат Рады от «Батькивщины» в эфире NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Я искала для себя, какой образ у меня ассоциируется с Порошенко, и для меня он навсегда останется человеком, крушащим всё на своем пути», — Кужель.

Депутат отметила, что ни одному слову главы государства она не верит. Ему, как считает Кужель, пора «закрыть рот» и отказаться от попыток пристыдить своего оппонента по второму туру Владимира Зеленского.

Напомним, 21 марта на Украине пройдёт второй тур президентских выборов. В рейтинге лидирует Зеленский. 19 апреля между соперниками должны состояться скандально известные дебаты на стадионе «Олимпийский».