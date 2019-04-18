Циндао, Китай, 18 апреля, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Первая в Китае линия окончательной сборки вертолетов европейского производителя Airbus H135 была запущена в эксплуатацию в прибрежном китайском порту Циндаю в провинции Шаньдун на востоке страны, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

Craig Sunter Вертолёт Airbus H135

Впервые компания Airbus запустила свои мощности по сборке вертолетов H135 за пределами Европы. Данный шаг ознаменовал новую главу китайско-европейского сотрудничества и расширения совместной деятельности компании Airbus с Китаем, сообщили в компании.

Первый вертолет сойдет с линии окончательной сборки уже во второй половине 2019 года, ожидают в компании.

«Китай является наиболее перспективным вертолетным рынком в мире. Лучшим решением для Airbus является углубить сотрудничество с китайскими партнерами и продемонстрировать нашу решимость и приверженность этому углублению», — заявила генеральный директора Airbus Helicopters China Мари Агнес Веве.

Линия окончательной сборки Airbus H135 в Циндао является совместным предприятием Airbus Helicopters и Объединённой авиационной компании общего назначения. Линия создана в русле договоренностей о сотрудничестве, достигнутых между Airbus Helicopters и Китаем в 2016 году о покупке Поднебесной 100 вертолетов H135.

На первоначальной этапе объем производства линии составит 18 вертолётов в год, а затем могут быть удвоены по мере роста спроса на китайском рынке.

Отметим, что Airbus H135 представляют из себя двухдвигательные вертолеты от Airbus Helicopters. Данные машины могут быть использованы для проведения поисков-спасательных работ, в медицинской сфере, сфере правоприменения, тушения пожара и туризма.