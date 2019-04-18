Манагуа , 18 апреля, 2019, 05:05 — ИА Регнум. В ходе антиправительственных демонстраций полиция Никарагуа задержала десятки протестующих, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей оппозиции.

Tejeda 91 Никарагуанская полиция

Сообщается, что на антиправительственный марш вышли около двухсот жителей Никарагуа. В ходе протестной акции участники выкрикивали лозунги против правительства Даниэля Ортеги, а также требовали демократических реформ в стране. Согласно заявлениям оппозиции, было задержано 67 протестующих. Официальной информации от властей Никарагуа или представителей полиции пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта правительство Никарагуа пообещало освободить участников протестных акций, задержанных в 2018 году, в обмен на снятие ряда санкций с высокопоставленных чиновников страны. Сообщается, что правительство Даниэла Ортеги дало согласие освободить задержанных в течение 90 дней и сесть за стол переговоров с оппозицией.