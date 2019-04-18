Вашингтон, 18 апреля, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Японский премьер-министр Синдзо Абэ встретится с главой американского минфина Стивеном Мнучиным в ходе своего визита в Соединенные Штаты для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

U.S. Department of the Treasury Стивен Мнучин

Агентство сообщает, что встреча Мнучина и Абэ может состояться 25 апреля в Вашингтоне. Источник предполагает, что Мнучин намерен обсудить меры против манипуляции национальной валюты, которые затем будут включены в будущее торговое соглашение с Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с американским президентом Дональдом Трампом состоится 26 апреля в Вашингтоне. Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят вопросы торговли между странами, а также ситуацию вокруг КНДР и ее ядерной программы.