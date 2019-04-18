На Украине раскрыли планы РФ, в РФ «потеряли» Белоруссию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- На Украине считают, что «у РФ — тяжелая ситуация»;
- Белоруссии не оказалось в числе территорий поддержки экспорта РФ;
- В России допустили «совмещение» КАСКО и ОСАГО;
- Расширяются полномочия Счетной палаты;
- В Омске молодую мать заставляют платить налог за подарки от мэрии.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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