Пожилой флоридец поймал во дворе крупного аллигатора
Майами, США, 18 апреля, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Эд Чампан, 80-летний житель американского штата Флорида, поймал на заднем дворе своего дома аллигатора длиной почти два метра, передает телеканал 7News.
Сообщается, что Чампан обнаружил на заднем дворе своего дома разгуливающего аллигатора и решил его прогнать. Он попытался накинуть на него петлю, однако рептилия вырвалась, и Чампану пришлось вступить с аллигатором в схватку. Рептилия же вырывалась и пыталась сбежать в ближайший пруд.
«Затем он ударил меня хвостом и сбил с ног… Я позвонил в экстренную службу и попросил помощи, так как сам я справиться с ним не смог», — признался мужчина.
Читайте также: Флоридца арестовали за издевательства над аллигатором
Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия через полчаса и поймали животное. В результате происшествия никто не пострадал. Как отмечает телеканал, Чампан, который разводит волков и содержит дома около 60 ядовитых змей для исследования их яда, даже не удивился произошедшему.