Майами, США, 18 апреля, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Эд Чампан, 80-летний житель американского штата Флорида, поймал на заднем дворе своего дома аллигатора длиной почти два метра, передает телеканал 7News.

Me Аллигатор

Сообщается, что Чампан обнаружил на заднем дворе своего дома разгуливающего аллигатора и решил его прогнать. Он попытался накинуть на него петлю, однако рептилия вырвалась, и Чампану пришлось вступить с аллигатором в схватку. Рептилия же вырывалась и пыталась сбежать в ближайший пруд.

«Затем он ударил меня хвостом и сбил с ног… Я позвонил в экстренную службу и попросил помощи, так как сам я справиться с ним не смог», — признался мужчина.

Читайте также: Флоридца арестовали за издевательства над аллигатором

Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия через полчаса и поймали животное. В результате происшествия никто не пострадал. Как отмечает телеканал, Чампан, который разводит волков и содержит дома около 60 ядовитых змей для исследования их яда, даже не удивился произошедшему.