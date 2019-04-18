Шэньян, Китай, 18 апреля, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Почти 950 пожарных сражаются с лесным пожаром, разгоревшимся в горах Ципань близ города Шэньяна провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

Federal Emergency Management Agency Тушение лесного пожара

Пожар разгорелся около 13:50 по местному времени 16 апреля. Сильный ветер и засушливая погода помогли огню распространиться на существенную площадь. Еще более двух сотен пожарных находятся на пути к месту тушения. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, более тысячи пожарных также борются с лесным пожаром в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Причиной возгорания также стала сухая ветренная погода.