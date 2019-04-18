Фуншал, Португалия, 18 апреля, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Траур объявлен на острове Мадейра (Португалия) после гибели 29 человек в ДТП с автобусом, сообщает правительство региона в Facebook.

Траур

Отмечается, что правительство острова после трагического происшествия близ города Санта-Круш собрало экстренное совещание, на котором было решено объявить в регионе трёхдневный траур с 18 апреля.

Читайте также: Появилось видео с места смертельного ДТП на Мадейре

Напомним, гибель туристов произошла в районе Канису вечером 17 апреля. В аварии погибли 29 человек, 28 из которых — граждане Германии.

Автобус с туристами слетел с дороги и упал на крышу дома. С травмами в больницу административного центра Мадейры отправлены 28 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр страны выразил свои соболезнования семьям погибших, а также пострадавшим в результате аварии.

Читайте подробнее: Премьер-министр Португалии отреагировал на гибель 28 человек в ДТП