Гибель туристов в Португалии. На Мадейре объявлен траур
Фуншал, Португалия, 18 апреля, 2019, 03:52 — ИА Регнум. Траур объявлен на острове Мадейра (Португалия) после гибели 29 человек в ДТП с автобусом, сообщает правительство региона в Facebook.
Отмечается, что правительство острова после трагического происшествия близ города Санта-Круш собрало экстренное совещание, на котором было решено объявить в регионе трёхдневный траур с 18 апреля.
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Напомним, гибель туристов произошла в районе Канису вечером 17 апреля. В аварии погибли 29 человек, 28 из которых — граждане Германии.
Автобус с туристами слетел с дороги и упал на крышу дома. С травмами в больницу административного центра Мадейры отправлены 28 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр страны выразил свои соболезнования семьям погибших, а также пострадавшим в результате аварии.
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