Майами, США, 18 апреля, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Гватемалы Марио Эстрада был арестован в американском Майами (штат Флорида) по обвинениям в намерениях использовать деньги наркокартелей для избирательной кампании и ликвидации конкурентов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.

Victor Арест

Сообщается, что правоохранители задержали Марио Эстраду и некоего Хуана Пабло Гонсалеса, которые пытались получить сумму около $12 млн у мексиканского наркокартеля Синалоа, чтобы профинансировать избирательную кампанию и перевезти партию кокаина в США. Им также предъявлены обвинения в планах убийства двух кандидатов в президенты Гватемалы.

Агентство отмечает, что Эстрада пытался договориться с наркокартелем, что в случае своей победы поможет наркоторговцам перевозить наркотики из Гватемалы в США через аэропорты и порты страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля верховный избирательный трибунал Гватемалы аннулировал кандидатуру бывшего генпрокурора страны Тельмы Алданы из-за подозрений в коррупции и мошенничестве. Согласно опросу избирателей, Алдана занимала второе по популярности место среди кандидатов в президенты.