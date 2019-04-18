Москва, 18 апреля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Жители смогли показать своё мнение относительно проекта строительства Коммунарской линии в тех районах Москвы, где независимые депутаты занимают большинство мест в Совете муниципальных депутатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила муниципальный депутат Совета депутатов московского района Тропарёво-Никулино Евгения Гершберг. Она отметила, что результаты публичных слушаний напрямую коррелируются с итогами муниципальных выборов 2017 года.

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Например, в районах Академический и Гагаринский независимые депутаты занимают 12 из 12 мест в Совете, и именно здесь публичные слушания прошли с особенным «жаром». В Ломоносовском районе, где независимые депутаты занимают 8 из 10 мест, жители также высказывали свое мнение «против».

На проспекте Вернадского, судя по кадрам с места проведения слушаний, зал был почти полностью пуст. Аналогичная ситуация и в Обручевском районе столицы — там жители были плохо информированы о проведении слушаний.

«Там, где есть общественное мнение и информирование, люди выступают резко против. В «тихих районах» не было той самой общественности», — считает депутат.

Она отметила, что вопросы у жителей возникают из-за отсутствия достоверной информации и подробного описания проекта новой линии метро. Кроме того, процедура публичных слушаний предполагает учёт мнений граждан, однако сам подсчёт голосов не предусмотрен. В результате отстоять своё право на подсчёт голосов, по словам депутата, удалось лишь в Гагаринском районе Москвы, где подавляющий перевес пришёлся на число несогласных со строительством метро. В одном из других районов жители смогли добиться только подсчёта количества отзывов.

«В Гагаринском районе жители настояли — и посчитали. Там почти 1000 человек в зале было против проекта. Им важно было это знать, и они настояли на подсчёте», — отметила депутат.

Напомним, в Гагаринском районе Москвы жители массово выступили против проекта строительства метро. При пересчёте голосов выяснилось, что 90% людей не поддерживают инициативу властей и готовы отстаивать свою принципиальную позицию. Во время проведения публичных слушаний активисты составляли протоколы о вскрытии урн и пребывании на месте «массовки» вместо реальных жителей района. Любые попытки рекламы проекта метро освистывались, о чём свидетельствуют видеоматериалы присутствующих, выложенных в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, проект планировки территории предполагает строительство новой линии метро по маршруту Троицк — «Коммунарка» — «Улица Новаторов» — «Улица Строителей» — «Академическая» — «Севастопольский проспект» («Крымская», МЦК). В январе 2019 проект строительства участка от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» новой Коммунарской линии метрополитена одобрили на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы.