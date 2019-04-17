Пхеньян, 18 апреля, 2019, 01:47 — ИА Регнум. Новый тип тактического управляемого оружия испытан в Северной Корее, сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын

На испытаниях, которые прошли 17 апреля, присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он руководил испытательными стрельбами.

Отмечается, что испытания позволили проверить показатели оружия. Упоминается «особый метод наведения полёта», а также «оснащение мощной боеголовки».

Напомним, ЦТАК 17 апреля сообщило о проведении Ким Чен Ыном внезапной проверки боеготовности северокорейских войск противовоздушной обороны. Он присутствовал на этих манёврах и руководил полётами истребителей.