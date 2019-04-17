Вашингтон, 18 апреля, 2019, 01:55 — ИА Регнум. Новый пакет санкций США против Венесуэлы, затрагивающий Центральный банк республики, является предупреждением для «внешних участников, включая Россию», поддерживающих законно избранного президента Николаса Мадуро, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает агентство Reuters.

Американские санкции

Болтон назвал приезд российских военнослужащих в Венесуэлу для выполнения своих обязательств в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве в марте 2019 года «провокационными действиями», которые якобы подрывают безопасность в регионе. По его словам, лишь «присутствие» военнослужащих из России и с Кубы в Венесуэле якобы помогает удерживать власть Мадуро.

Болтон подчеркнул, что новые санкции затронут Центробанк Боливаринской Республики и ограничат ему доступ к американским долларам.

«Мы не бросаем спасательных кругов диктаторам, мы их забираем», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США, в частности госсекретарь Майк Помпео и советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, неоднократно обвиняли Россию в попытках внешнего вмешательства в политический кризис в Венесуэле.

При этом Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на законно избранные власти Боливарианской Республики и высказывают поддержку американской марионетке Хуану Гуайдо, провозгласившему себя «временным президентом» Венесуэлы и пытавшемуся перехватить власть в стране.