Санкт-Петербург, 18 апреля, 2019, 01:02 — ИА Регнум. Дорожная авария с большим числом участников произошла за полчаса до наступления 18 апреля на Невском проспекте Петербурга. По предварительной информации, виновником стал водитель автомобиля каршеринговой службы «Яндекс. Драйв».

Https://vk.com/spb_today ДТП на Невском 17 апреля 2019 года (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили ИА REGNUM в управлении информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 17 апреля в 23:25 мск у дома 104 по Невскому проспекту молодой человек, 1994 года рождения, за рулем прокатного автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Mercedes, KIA, двумя автомобилями Hyundai и автомобилем Skoda.

«В результате ДТП получили травмы два пассажира «Фольксваген» — женщины 1996 года рождения», — добавили в дорожной полиции. Проводится проверка.

Напомним, это уже третья серьезная авария на Невском проспекте за последнее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 февраля 2019 года водитель за рулем BMW вылетел на тротуар, где насмерть сбил двоих туристов и травмировал еще троих человек. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения, он арестован на время следствия.

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Утром 30 марта водитель в пьяном виде и без прав на автомобиле Hyundai Genesis G70 выехал на регулируемый светофорами перекресток Невского, Литейного и Владимирского проспектов на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Volkswagen Polo, который следовал по Литейному проспекту через Невский по зеленому сигналу светофора. В Volkswagen Polo погибли водитель и пассажирка, еще одна женщина была ранена. Предполагаемый виновник аварии арестован.