Брюссель, 18 апреля, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Первый снимок из космоса пожара в соборе Парижской Богоматери опубликовала космическая программа Европейского союза по мониторингу Земли «Коперник» в Twitter.

Елена Черенкова ИА REGNUM Нотр-Дам-де-Пари

https://twitter.com/CopernicusEU/status/1118585808972328960

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл пожар, в результате которого один из величайших памятников мировой архитектуры практически остался без крыши: она разрушена на две трети.

Обрушился шпиль собора, пострадало и его внутреннее убранство. Сохранились две башни собора, водой при тушении повреждён орган.

Здание XII века горело несколько часов. Известно, что в соборе на момент инцидента велись реставрационные работы. Причины пожара расследуются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск выразил пожарным благодарность за работу по спасению собора. По его словам, они рисковали жизнью и сделали всё, что могли.