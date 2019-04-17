Киев, 17 апреля, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что посол США в Киеве Мари Йованович не давала ему никакого списка «неприкасаемых» лиц, как он сам ранее утверждал. Об этом Луценко рассказал в интервью изданию «theБабель».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Луценко в интерью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Киеве якобы передала ему список «неприкасаемых» лиц, против которого украинской юстиции ни в коем случае нельзя возбуждать никаких дел. Также Луценко утверждал, что посольство США в Киеве обещало украинской генеральной прокуратуре $4 млн «поддержки», но деньги эти так и не были переведены.

В посольстве США в Киеве эти заявления Луценко категорически опровергли. Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает посла Йованович, а МИД Украины подчеркнул, что высоко ценит роль посла Йованович в развитии партнёрства двух стран.

Теперь же Луценко рассказал, что он имел в виду встречу с Йованович в январе 2017 года и никакого списка она не передавала — он сам пытался его составить.

«Госпожу Йованович интересовало дело Виталия Касько. Дело в том, что господин Касько прописал в служебной квартире маму, которая никогда не выезжала из Львова, — в этом были признаки злоупотребления. По ее словам, Касько являлся выдающимся антикоррупционным деятелем, а уголовное дело дискредитировало антикоррупционеров. Я изложил детали и объяснил, что не могу открывать и закрывать производства по своему желанию. Назвал еще ряд так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам. Она сказала, что это недопустимо, мол, подорвет доверие к антикоррупционным активистам. Я взял листочек, записал озвученные фамилии и говорю: «Диктуйте список неприкосновенных персон». Она говорит: «Нет, вы меня неправильно поняли»… Встреча закончилась. Боюсь, эмоции были не очень хорошие», — рассказал Луценко.