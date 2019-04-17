Нью-Йорк, США, 17 апреля, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Фондовый рынок США завершает торги в «красной зоне», 17 апреля передает агентство Reuters.

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В течение торгов индексы не удержались вблизи максимумов, «высокотехнологичный» Nasdaq опустился ниже символических 8000 пунктов.

К завершению торгов индекс Dow Jones снизился на 35,34 пункта (0,13%), до 26 417,32 пункта, индекс S&P 500 снизился на 9,85 пункта (0,34%), до 2897,21 пункта, индекс Nasdaq снизился на 18,62 пункта (0,23%), до 7981,61 пункта.

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