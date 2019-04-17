Москва, 17 апреля, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил заявление, сделанное ранее министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым о том, что на столе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта сегодня лежат предложения российской стороны от 2016 года, которые в закавказских СМИ называются «планом Лаврова».

mfa.am Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров (справа) и Зограб Мнацаканян на встрече в Москве

Глава МИД Азербайджана после состоявшихся в Москве 15 апреля трехсторонних переговоров заявил, что они обсуждают предложения 2016 года.

«Мне тут нечего добавить», — сегодня, 17 апреля, в Москве в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что детали этих предложений являются конфиденциальными.

По словам главы МИД РФ, что касается сути этих предложений, то они идут в русле тех подходов, которые закреплены в многочисленных заявлениях глав стран-сопредседателей — России, Франции, США. Они предполагают поиск договоренности между самими сторонами на основе принципов территориальной целостности, самоопределения народов и неприменения силы.

Глава российского внешнеполитического ведомства призвал журналиста ознакомиться с заявлениями глав государств-сопредседателей, чтобы понять, какие предложения сегодня лежат на столе переговоров. Он в особенности указал на последнее заявление, принятое в декабре прошлого года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Сергей Лавров также сказал, что у него есть основания полагать, что Ереван и Баку заинтересованы в реализации договоренностей, достигнутых в гуманитарной сфере.

«Что касается гуманитарных мер, по итогам встречи, которая состоялась в понедельник, 15 апреля, в Москве, они тоже четко изложены в Совместном заявлении, опубликованном по итогам этой встречи. Они заключаются в необходимости и согласии сторон приложить дополнительные усилия для стабилизации ситуации, особенно на период сельскохозяйственных работ; в договоренности содействовать визитам родственников для посещения своих родных и близких, которые содержатся в местах заключения; в одобрении контактов между людьми, особенно представителями СМИ.

Считаю, что это очень полезная договоренность. Читал комментарии о том, что похожие вещи, особенно в гуманитарной сфере, согласовывались и ранее, но не всегда выполнялись. Это правда. Но по итогам состоявшихся в Москве контактов, почувствовав атмосферу, в которой сейчас идет работа, у меня есть основания полагать, что и Баку, и Ереван заинтересованы в том, чтобы на этот раз эти договоренности не остались на бумаге. Мы будем помогать им в этом», — сказал Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на состоявшейся 15 апреля в Москве по инициативе российской стороны рабочей встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, к которым затем присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ, обсуждалась ситуация на границе и линии соприкосновения, а также перспективы налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Была подчеркнута заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ. Стороны также условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон. Министры выразили готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ.