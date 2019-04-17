Санта-Круш, Португалия, 17 апреля, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Жертвами дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра стали граждане Германии, передаёт издание Diário de Notícias.

Annie Spratt В салоне автобуса

По предварительной информации, погибли 11 мужчин и 17 женщин, все они — туристы из ФРГ. Кроме этого, пострадали водитель автобуса и гид — оба португальцы.

Всего, как сообщалось ранее, в автобусе находились около 50 человек. Посольство России в Португалии в настоящее время проверяет, были ли среди пассажиров автобуса российские граждане, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Как передавало ИА REGNUM, автобус с туристами сорвался с дороги в овраг в районе города Санта-Круш на южном побережье Мадейры. В результате аварии погибли 28 человек.