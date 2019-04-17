Абу-Даби, 17 апреля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. На авиабазу ВВС США «Аль-Дафра», расположенную в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), прибыли истребители пятого поколения F-35A Lightning II, сообщает 17 апреля местное издание National.

U.S. Department of Defense F-35A Lightning II ВВС США

Издание утверждает, что боевые самолёты прибыли из штата Юта, совершив транзитную посадку на авиабазе «Морон» в Испании.

Точное число прибывших истребителей издание не уточняет.

Стоит отметить, что авиабаза «Аль-Дафра» в Абу-Даби активно используется ВВС США для нанесения авиаударов по территории Ирака и Сирии.

Ранее в этом регионе применялись только самолёты F-35 модификации «В» с укороченным взлётом и посадкой, базировавшиеся на авианосцах.