Санта-Круш, Португалия, 17 апреля, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Жертвами ДТП с участием туристического автобуса на португальском острове Мадейра стали 28 человек. Об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на местные власти.

marsjo Автобус

Авария произошла в районе города Санта-Круш на южном побережье острова. По свидетельствам очевидцев, автобус вылетел с дороги в овраг и перевернулся. Всего, как уточняется, в автобусе находились около 50 человек.

На месте в настоящее время работают сотрудники экстренных службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.