Вашингтон, 17 апреля, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Власти США приняли решение о введении санкций в отношении Никарагуа «за коррупцию и нарушения прав человека», сообщает 17 апреля пресс-служба министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Под санкции попали, в частности, сын президента Ниакарагуа Лауреано Ортега и вице-президент страны Росарио Мурильо.

Ранее сегодня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, говоря о сыне президента Никарагуа Даниэля Ортеги, заявил, что тот «стал наследником режима и вовлечён в масштабные коррупционные схемы».

Также санкции введены в отношении банка Banco Corporativo SA (Banсorp), который, по мнению Вашингтона, причастен к «коррупции и отмыванию денег ради личной выгоды представителей режима Оргети».

Напомним, помимо этого власти США сегодня ввели новые санкции против Центрального банка Венесуэлы, а также анонсировали введение запрета поездок на Кубу для американских граждан.

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