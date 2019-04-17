Вашингтон, 17 апреля, 2019, 22:22 — ИА Регнум. Президент Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили вооруженный конфликт в Ливии и варианты воздействия на Венесуэлу, сообщает 17 апреля пресс-служба Белого дома.

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Стоит отметить, что при этом пресс-служба назвала вмешательство Вашингтона и его сателлитов во внутренние дела Венесуэлы «путём к свободным и честным выборам».

В каком ключе обсуждалась ситуация в Ливии, не уточняется.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на ливийскую столицу Триполи. До сих пор продолжаются боестолкновения армии Хафтара с вооруженными формированиями, подконтрольными Правительству национального согласия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии после свержения и убийства национального лидера Муаммара Каддафи уже восемь лет продолжается хаос, территориальная раздробленность и анархия.