Йошкар-Ола, 17 апреля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Доклад премьер-министра РФ больше напоминал предвыборную речь, а не отчёт. Об этом заявил ИА REGNUM депутат Госдумы России от Марий Эл Сергей Казанков (КПРФ), комментируя выступление Дмитрия Медведева перед парламентом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Выступление председателя правительства оставило двоякое впечатление. С одной стороны, в конце прозвучали оптимистичные цифры по росту производства и экспорта. С другой стороны — основная часть доклада касалась не итогов работы правительства за прошлый год, а задач на будущее. Это больше напоминало предвыборную речь, а не отчёт председателя правительства», — отметил депутат.

«Было сказано, что такой масштабной помощи многодетным семьям, как сейчас, в России никогда не было. Но своё выступление Медведев начал со статистики по бедности. По его данным, в нищете живут 19 миллионов россиян. При этом не было сказано, что за рассчитанной по методике Росстата чертой бедности в основном находятся семьи с детьми. По оценкам Минтруда, их доля составляет 70 процентов от общего числа малоимущих россиян. Кроме того, большинство многодетных семей балансирует около этой черты. В итоге 22 процента российских детей живут в бедности. Это ужасные цифры. Боюсь, ни льготная ипотека, ни одноразовые выплаты в виде материнского капитала эту проблему решить не смогут. Необходимо дать людям работу.

Ещё в 2012 году президент Путин поставил задачу создать к 2020 году 25 миллионов новых высокооплачиваемых рабочих мест. Как правительство выполняет это поручение президента? Ответа на этот вопрос в отчете не прозвучало. На мой взгляд, одноразовые меры не могут исправить ситуацию. Правительство должно отчитываться об исполнении предыдущих задач, прежде чем ставить новые».