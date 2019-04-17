Вашингтон, 17 апреля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Американская компания Disney пожертвует $5 млн на восстановление пострадавшиего при пожаре собора Парижской Богоматери в столице Франции, передаёт 17 апреля Agence France-Presse.

Цитата из м/ф «Горбун из Нотр Дама». реж Гари Труздейл, Кирк Уайз. 1996. США

«Нотр-Дам — это маяк надежды и красоты, который веками определял сердце Парижа и душу Франции, вызывая трепет и уважение к её искусству, архитектуре и её месту в истории человечества», — заявил исполнительный директор Disney Боб Айгер.

Агентство напоминает, что в 1996 году компания Disney выпустила мультфильм «Горбун из Нотр-Дама» по роману Виктора Гюго, собравший $325 млн в прокате по миру.

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