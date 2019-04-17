Екатеринбург, 17 апреля, 2019, 22:01 — ИА Регнум. В Свердловской области вынесли приговор приставу, действовавшему по криминальной схеме вместе со своим начальником — главным антикоррупционером свердловского УФССП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Пристав в течение трёх лет вносил ложные сведения в базы данных, благодаря чему перемещал денежные средства на счёта фиктивных взыскателей. Средства брались со счёта районного отдела службы приставов, где и работал мошенник. Таким способом злоумышленник смог вывести 12 млн рублей.

Также пристав получил взятку в 1 тысячу 920 рублей за снятие ограничения на регистрацию автомобиля, отметили в ведомстве. По данным следствия, он работал в сговоре со своим начальником — главой антикоррупционного отдела в свердловском УФССП. Дело в отношении руководителя выделено в отдельное производство.

Пристав получил пять лет лишения свободы и должен уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, глава антикоррупционного отдела в свердловском управлении ФССП был уволен в августе 2018 года. Экс-руководителя подозревают в склонении своих работников к коррупционным действиям.