Иерусалим, 17 апреля, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Президент Израиля Реувен Ривлин утвердил премьер-министра Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра, 17 апреля передает агентство Associated Press.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху, который становится премьер-министром Израиля в четвертый раз подряд, должен сформировать правящую коалицию в течение 42 дней.

«Новый» премьер-министр заявил, что «сделает все, чтобы заслужить доверие, которое оказали граждане Израиля».

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