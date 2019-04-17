Псков, 17 апреля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Депутаты Псковского районного собрания депутатов сегодня, 17 апреля, большинством голосов отклонили идею проведения референдума о целесообразности строительства завода компании «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе. Как сообщает пресс-служба Псковского отделения КПРФ, с инициативой проведения референдума выступило районное отделение партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

На референдум коммунисты предложили вынести вопрос со следующей формулировкой: «Согласны ли вы с размещением Псковского завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино»?»

Председатель районного собрания Андрей Неофитов подчеркнул, что представительный орган муниципального образования обязан проверить соответствие вопроса требованиям законодательства РФ и Псковской области, при этом он отметил, что обсуждается не вопрос проведения референдума, а только соответствие сформулированного вопроса законодательству.

Голосование было поимённым. Большинством голосов членов фракции «Единая Россия» формулировку признали некорректной — в частности, потому, что в вопросе указаны неверные и неполные наименования завода и самой особой экономической зоны. Голосов оппозиции (фракции КПРФ, ЛДПР, «Родина» и «Яблоко») не хватило: против признания формулировки вопроса для референдума несоответствующим законодательству проголосовали только пять депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запланированное строительство на территории псковской особой экономической зоны «Моглино» завода по производству полиэфиров (ПЭТФ-гранул, полиэстер) и продукции из них (БОПЭТ-плёнок) вызвало протесты жителей Пскова. 3 марта в городе состоялся протестный митинг, на который вышли около 500 человек. Люди выступают против того, что решение о строительстве завода было принято без обсуждения с жителями города Пскова и Псковского района, а также опасаются ухудшения экологической обстановки в области. Компания «Титан-Полимер» открыла в Пскове информационный центр, а губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал, что до начала строительства проект должен пройти все необходимые экспертизы.