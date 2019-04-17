Вашингтон, 17 апреля, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Правительство США инициирует новые санкции против Кубы, включающие введение запрета на поездки своих граждан на кубинскую территорию, сообщает 17 апреля агентство Reuters со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Кроме того, вводятся санкции против пяти юридических лиц, имеющих отношение к кубинской армии и разведслужбам.

Отдельных санкций удостоена кубинская авиакомпания Aerogaviota Airline.

Напомним, Вашингтон обвиняет Кубу в поддержке законного правительства Венесуэлы, попытку свержения которого США поддерживают без какого-либо прикрытия.