Калининград, 17 апреля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. 17 апреля в Музее изобразительных искусств в Калининграде открылась выставка «Рембрандт. Шедевры графики». На ней представлено 95 работ великого голландского мастера Рембрандта Харменса ван Рейна — офорты, графические листы, рисунки. Среди них такие шедевры как «Три креста», «Проповедующий Христос», «Мельница», «Христос перед народом». Все экспонаты являются собственностью калининградского музея. Причем, 30 произведений художника, по утверждению куратора экспозиции Алена Мирошниченко, только сейчас удалось официально атрибутировать как авторство голландского живописца.

Рембрандт. Христос перед народом. 1655