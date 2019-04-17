Берн, 17 апреля, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжат расти благодаря росту спроса на нефть и нефтепродукты в Китае, 17 апреля передает агентство Reuters.

John Hill Нефть

«Цены получили существенную динамику благодаря сегодняшним данным по Китаю… Цены продолжат рост на фоне улучшения глобального спроса и настроений», — считает представитель SPI Asset Management Стивен Иннес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 апреля, нефть Brent достигла нового годового рекорда — $72,27 за баррель.

Читайте также: Нефть Brent превысила $72 за баррель — впервые с начала 2019 года