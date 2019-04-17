Эр-Рияд, 17 апреля, 2019, 21:29 — ИА Регнум. 15-й саммит лидеров стран G20 пройдёт в 2020 году в Саудовской Аравии. Об этом 17 апреля сообщает Saudi Press Agency.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Как уточняется, мероприятие будет проходить в столице страны Эр-Рияде. Предварительными датами саммита названы 21 и 22 ноября.

В сообщении агентства отмечается, что Саудовская Аравия сохраняет полную приверженность целям G20 и выступает за «стабильность и процветание международной экономической системы».

Напомним, предыдущий саммит G20 прошёл в декабре 2018 года в аргентинском Буэнос-Айресе. В текущем году саммит планируется провести в июне в японском городе Осака.