Великий Новгород, 17 апреля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Реконструкция новгородского театра для детей и молодёжи «Малый» начнётся не раньше 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре мэрии по итогам приёма мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина, на котором побывали родители учащихся музыкальной школы имени П.И.Чайковского, располагающейся в том же здании, что и театр, и обеспокоенные необходимостью предстоящего переезда.

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Родителей успокоили: весь предстоящий учебный год (2019/2020) детская музыкальная школа проведёт в нынешних помещениях в здании на проспекте Мира, 32а, так как деньги из федерального бюджета на реконструкцию здания поступят не ранее 2020 года.

Стоимость реконструкции оценивается в сумму 487,7 млн рублей, продолжительность работ составит 10,5 месяцев. Предполагается, что у здания появится пристройка — крытая галерея площадью около 215 кв метров, будет проведена реконструкция всех инженерных сетей, ряда помещений, перепланировка существующих, благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм.

В мэрии пояснили, что до последнего момента здание, находящееся в муниципальной собственности, было в оперативном управлении у двух автономных учреждений, но так как получить деньги на реконструкцию может только театр, было принято решение передать всё здание целиком в оперативное управление театра.

«Это никак не ущемляет интересы музыкальной школы», — подчеркнул мэр.

При этом на срок проведения ремонта школа должна переехать в целях обеспечения безопасности. Городские власти сейчас заняты поиском подходящих помещений, но решения пока нет.

Мэр Сергей Бусурин подчеркнул, что гарантирует возвращение школы на свое место после завершения реконструкции здания.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый» расположен в здании, где в советские годы находился один из районных партийных комитетов. Вопрос необходимости реконструкции здания театра обсуждается уже несколько лет, проблема обострилась после наводнения, которое пережил театр во время ливней лета 2017 года (затопило подвалы, где хранятся декорации), регулярно претензии к обеспечению безопасности высказывают представители МЧС. Ранее существовал проект пристройки к зданию, где бы могла разместиться новая сценическая площадка театра, но в 2007 году на этом месте был построен внушительный административный корпус Сбербанка.