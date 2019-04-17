Москва, 17 апреля, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Дмитрий Махонин заявил, что у властей Белоруссии нет никаких оснований для повышения тарифа на транзит российской нефти через территорию республики. Об этом он заявил сегодня, 17 апреля, в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на переговорах чиновников министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии и ФАС России белорусская сторона озвучила желание повысить тариф на транзит российской нефти через территорию республики аж на 23,1%.

Представители Минска назвали ряд причин, по которым белорусская сторона хочет повысить тарифы, главная из них — это более низкая стоимость прокачки у оператора белорусского участка нефтепровода «Дружба», чем у российской «Транснефти».

Но уже на том же совещании российская сторона указала, что высокие тарифы «Транснефти» на прокачку черного золота по российскому участку нефтепровода обоснованы высокими капитальными затратами, тогда как у белорусской стороны таких затрат нет.

Махонин также заявил, что доводы Минска совершенно не обоснованы.

«Коллеги представили те аргументы, которые уже были обнародованы в СМИ. Мы посчитали, что эти аргументы не являются обосновывающими для роста тарифа. Соответственно, вопрос уходит теперь в область планового регулирования тарифов», — сказал чиновник.

Он напомнил, что плановый пересмотр тарифов пройдёт 1 февраля 2020 года.