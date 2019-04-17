Джуба, 17 апреля, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Президент Южного Судана Сальва Киир готов поддержать «демократические устремления» Судана после свержения президента соседней страны Омара аль-Башира, 17 апреля передает агентство Reuters.

smahel Южный Судан

«Президент предложил выступить посредником в продолжающихся переговорах между различными группами в Судане», — говорится в заявлении офиса президента Киира.

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году и с тех пор постоянно находился в состоянии гражданской войны. Перемирие в Южном Судане было достигнуто только летом 2018 года.

Читайте также: Папа Римский не помог: Южный Судан не сформирует правительство