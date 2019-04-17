Белгород, 17 апреля, 2019, 21:05 — ИА Регнум. В Белгороде по факту гибели человека на производстве проводится доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По предварительным данным, 17 апреля 2019 года женщина 1978 года рождения на рабочем месте попала в работающий механизм производственного оборудования. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Следственный отдел по Белгородскому району СУ СК РФ проводит доследственную проверку по данному факту и устанавливает обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло на хлебозаводе «Золотой колос».