Брюссель, 17 апреля, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Евросоюз опубликовал список товаров из США, на которые будут распространяться новые пошлины, 17 апреля передает агентство Reuters.

The White House Сделано в США

Документ, опубликованный на 11 страницах, включает в себя различные товары американского производства — от самолетов до игровых приставок — общий объем импорта которых в ЕС оценивается в $20 млрд.

Список является ответом на введение пошлин со стороны Соединённых Штатов на товары из ЕС, объем импорта которых в США оценивается в $11 млрд.

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