Чебоксары, 17 апреля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Доклад премьер-министра Дмитрия Медведева был «содержательный, обстоятельный», при этом изменился подход к формату отчёта: председатель правительства «включался в обсуждение», инициировал дискуссии и давал поручения. Это говорит о том, «поменялась позиция, прежде всего, первого лица государства», который поставил задачу вывести страну в пятёрку ведущих экономик мира. А в закрытом режиме этой задачи не достигнуть. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госдумы, лидер чувашского отделения «Справедливой России» Олег Николаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев

Парламентарий отметил, что годовой доклад был «содержательный, обстоятельный, можно даже сказать, что всеобъемлющий». При этом изменился формат обсуждения: он стал «достаточно открытым, содержательным и конструктивным».

"Отвечая на вопросы, председатель правительства порой переводил их в формат дискуссии, и находили какое-то решение, либо сразу давалось поручение. На мой взгляд, подобный интерактивный формат обсуждения деятельности правительства был достаточно эффективным. Кроме того, в этот раз звучало достаточно много критических замечаний от всех фракций, и было приятно, что Дмитрий Анатольевич не открещивался, а взаимодействовал, включался в обсуждение, чтобы эти проблемы превращались в конкретные решения», — сказал Олег Николаев.

По его мнению, подход изменился, так как «поменялась позиция, прежде всего, первого лица государства»:

"Президент уже не первый год ставит одни и те же задачи — в первую очередь это борьба с бедностью, улучшение качества жизни населения, увеличение продолжительности жизни, повышение производительности труда. В комплексе это должно привести к тому, что мы войдём в пятёрку экономик мира, и это как ключевая задача. Эти задачи можно решить только в открытом режиме, не закрываясь от всего и всех. Ситуация вынуждает быть открытым. Другое дело, что за этой открытостью должна последовать более системная работа по формированию самих решений, их комплексности и самое главное — согласованности. Чтобы они друг другу не мешали, как сороконожка».

В продолжение темы парламентарий пояснил, что осталось много вопросов по поводу «качества национальных проектов с точки зрения их содержания, оценки эффективности и достижимости поставленных целей».

"И самое главное, наверное, антагонистичность одних решений другим. К примеру, мы боремся с бедностью. Но, с другой стороны, ставим задачу повышения производительности труда, автоматизации производства и цифровизации экономики, что приведёт к высвобождению большого количества людей. Действующая система переквалификации отстаёт от требований времени, и нет готовых, чётких решений, как решить эту проблему. По крайней мере, от председателя правительства решения мы не услышали. Поэтому в ближайшей перспективе мы не сможем нивелировать этот негативный эффект — наоборот, число бедных, скорее всего, будет расти. В этом случае придётся, видимо, резко усиливать социальную направленность государства с точки зрения поддержки», — полагает Олег Николаев.

Он также критично высказался относительно потребительской корзины и прожиточного минимума, которые не соответствуют реалиям и «никак не позволят победить бедность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля премьер Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчётом о деятельности российского правительства в 2018 году.