Москва, 17 апреля, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Футболист Павел Мамаев принёс извинения потерпевшему Сергею Гайсину и призвал не держать на него обиду. С такими словами спортсмен обратился к Гайсину в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В зале суда

«Я хотел обратиться, с точки зрения того момента, на очной ставке, вы говорите… Извинения я принес вам, не знаю, восприняли вы их или нет. Вы говорите, я не знаю, как понять ваши слава, как мне извиниться в «Кофемании» перед всеми или на очной ставке. На очной ставке вы находились рядом со мной. По уголовному делу я прохожу по эпизоду с вами. Я считаю, в тот момент мои слова были искренние и осознанные. Я не лукавлю. Если бы меня вывезли в «Кофеманию», я бы и перед другими людьми извинился. То, что я повел себя неправильно, я это не отрицал. Вы как взрослый человек должны понимать, что каждый из нас понял и осознал, что произошло. Степень и соизмеримость нашего наказания с той ситуацией для каждого из нас будет уроком на всю жизнь. Не знаю, насколько нужны вам были мои извинения. Но мои действия, наши действия были, всё это понимаю, они были не совсем правильные. Вся та ночь, всё то утро было не совсем правильные. Но это не значит, что мужчинам — вам, Денису Климентьевичу (Паку), Виталию Соловчуку — надо до конца жизни держать на нас обиду. Если будет когда-нибудь возможность с вами примириться, был бы этому рад. И мы, я думаю, нашли бы общий язык», — сказал Мамаев.

Его обращение потерпевший Гайсин оставил без ответа.

Ранее Гайсин рассказал суду, что не слышал извинений Мамаева за действия в драке.