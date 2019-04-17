Москва, 17 апреля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Министерство финансов России разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 124,6 млрд рублей. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов России

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 226 с датой погашения 7 октября 2026 года на сумму 85,117 млрд рублей. Спрос на облигации составил 132,132 млрд рублей. Средневзвешеннаядоходность выпуска 8,23% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 225 с погашением 10 мая 2034 года на сумму 39,507 млрд рублей при спросе 49,562 млрд рублей. Средневзвешенная доходность — 8,51% годовых.

Третий аукцион, на котором планировалось разместить ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 002, Минфин признал несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».